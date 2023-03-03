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42 минуты назад

В Подмосковье мужчина случайно выстрелил себе в голову

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Случайно выстрелившего себе в голову из травматического пистолета во время его чистки 58-летнего мужчину спасли врачи в подмосковном городе Видное, сообщает областное Министерство здравоохранения. Пуля попала пострадавшему в правое ухо.

В Подмосковье мужчина случайно выстрелил себе в голову
Фото: МослентаМослента

«КТ-исследование выявило инородное тело в правой височной кости и многооскольчатый перелом сосцевидного отростка. Это часть височной кости, к которой с наружной стороны крепятся основные мышцы лица и шеи, а с внутренней прилежит твердая мозговая оболочка», — цитирует ведомство заведующую оториноларингологическим отделением Видновской больницы Кристину Таджикулову.

Медики провели сложную операцию по извлечению пули и осколков костей из головы пациента. Трепанация черепа не потребовалась, они получили доступ к инородному телу через поврежденное ухо. Своевременное врачебное вмешательство спасло мужчину от возможных внутричерепных патогенных осложнений.

Вскоре после операции состояние пострадавшего стабилизировалось, сейчас оно оценивается как удовлетворительное. Мужчина продолжает лечение под наблюдением специалистов в больнице, его жизни больше ничто не угрожает.

Ранее женщину с десятикилограммовой опухолью матки спасли врачи в подмосковном городе Одинцово. 29-летней пациентке провели срочную операцию.

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