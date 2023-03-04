В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

На востоке Турции произошло новое землетрясение

Газета.Ruиещё 8

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на востоке Турции около 5 утра в субботу, 4 марта. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

На востоке Турции произошло новое землетрясение
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Подземные толчки произошли на глубине 2 км, в 31 км к югу от Малатьи и 6 км к северо-западу от Челихана. В первом городе проживает 441 тыс. человек, во втором — 12 900.

Ранее сообщалось, что в Турции на границе с Сирией произошло землетрясение магнитудой 4,1.

6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудами 7,7 и 7,6, которые привели к масштабным разрушениям. Жертвами катастрофы стали свыше 45 тыс. человек.

В Монголии у границы с Россией произошло землетрясение

Афтершоки от турецкого землетрясения раздались в Сирии, Иране и ряде других близрасположенных странах.

Происшествия,Новости регионов,Землетрясение,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий