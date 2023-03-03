Тела супругов с ножевыми ранениями нашли в квартире в Москве

В московской квартире обнаружены тела супругов с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в столичном главке СК РФ, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в многоквартирном доме на Ленинском проспекте. В одной из квартир были найдены тела 53-летнего мужчины и 49-летней женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось, семейная пара работала риелторами, данную квартиру они снимали. С 23 февраля супруги перестали выходить на связь с родственниками. Тогда те забили тревогу и обратились в правоохранительные органы. При вскрытии двери в квартире был обнаружен беспорядок, разбитая посуда и кровь на полу. Также был найден нож, однако пока неясно является ли он орудием убийства.