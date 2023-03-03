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30 минут назад

Окровавленная российская школьница пришла к подруге искать убежище

Lenta.ru

В Санкт-Петербурге окровавленная 13-летняя школьница пришла в квартиру к подруге, потому что опасалась идти домой из-за страха перед пьяной матерью. Перед этим девочка попыталась покончить с собой, говорится в сообщении на сайте городского главка МВД России.

Окровавленная российская школьница пришла к подруге искать убежище
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прибывшие на место медики госпитализировали девочку, добавляет «Фонтанка». После детального осмотра ее состояние оценили как удовлетворительное и отпустили.

Сигнал в полицию поступил от родителей школьницы, в доме которой искала убежище окровавленная девочка. Она рассказала полиции, что мать регулярно ее избивает в состоянии опьянения. Семья состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, а мать неоднократно привлекалась за ненадлежащее исполнении обязанностей по воспитанию дочери.

В феврале пьяный житель Тувы убил шестилетнего ребенка, сдавив ему грудную клетку. Выпивавшие с ним родители малолетнего в этом время продолжали застолье.

Происшествия,МВД России,
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