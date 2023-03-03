Окровавленная российская школьница пришла к подруге искать убежище

В Санкт-Петербурге окровавленная 13-летняя школьница пришла в квартиру к подруге, потому что опасалась идти домой из-за страха перед пьяной матерью. Перед этим девочка попыталась покончить с собой, говорится в сообщении на сайте городского главка МВД России.

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Прибывшие на место медики госпитализировали девочку, добавляет «Фонтанка». После детального осмотра ее состояние оценили как удовлетворительное и отпустили.

Сигнал в полицию поступил от родителей школьницы, в доме которой искала убежище окровавленная девочка. Она рассказала полиции, что мать регулярно ее избивает в состоянии опьянения. Семья состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, а мать неоднократно привлекалась за ненадлежащее исполнении обязанностей по воспитанию дочери.