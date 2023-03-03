СМИ: жителей Краснодара напугал громкий хлопок в небе

Жителей Краснодара напугал громкий хлопок в небе, сообщает газета «Коммерсант».

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В администрации города заявили, что источником звука стал «переход самолета в сверхзвуковую скорость».

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что жители окраин Калуги в ночь на 6 февраля слышали хлопок. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, удалось установить, что в пять утра в лесу недалеко от Калуги в небе, на высоте 50 метров, взорвался беспилотный летательный аппарат.

Шапша уточнил, что никто не пострадал, гражданская инфраструктура также не получила повреждения. В настоящее время на месте работают представители силовых структур.

В середине января губернатор Шапша сообщил, что в Калужской области создадут тренировочную базу для управления дронами.

В декабре прошлого года Шапша принял постановление о запрете использования воздушного пространства региона беспилотниками и аэростатами.