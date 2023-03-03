ФСБ уличила россиянку в сотрудничестве с украинской организацией во вред РФ

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Барнаула по подозрению в сотрудничестве с иностранным государством во вред интересам России. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональном управлении ведомства.
Спецслужбы уличили россиянку 1978 года рождения в противоправной деятельности. Она установила и поддерживала отношения на конфиденциальной основе с представителем украинской организации с целью содействия деятельности в ущерб безопасности России.
Следователь ФСБ возбудил в отношении женщины уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»).
Фигурантке дела будет избрана мера пресечения.