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45 минут назад

ФСБ уличила россиянку в сотрудничестве с украинской организацией во вред России

Lenta.ruиещё 4

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Барнаула по подозрению в сотрудничестве с иностранным государством во вред интересам России. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональном управлении ведомства.

ФСБ уличила россиянку в сотрудничестве с украинской организацией во вред РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спецслужбы уличили россиянку 1978 года рождения в противоправной деятельности. Она установила и поддерживала отношения на конфиденциальной основе с представителем украинской организации с целью содействия деятельности в ущерб безопасности России.

Следователь ФСБ возбудил в отношении женщины уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»).

Фигурантке дела будет избрана мера пресечения.

Происшествия,ФСБ,
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