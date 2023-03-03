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12 минут назад

Россиянин изрезал 20-летнего сына за отказ колоть дрова и попал под следствие

Lenta.ru

В Архангельской области суд рассмотрит дело 47-летнего местного жителя о попытке убийства 20-летнего сына. Об этом в пятницу, 3 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин изрезал 20-летнего сына за отказ колоть дрова
Фото: ТАССТАСС

По данным ведомства, 6 ноября 2022 года в поселке Емца фигурант поссорился с сыном во время застолья. Тогда отец взял нож и четыре раза ударил молодого человека в грудь, нанеся тяжелые ранения. В потасовку вмешались другие члены семьи и остановили обвиняемого. Потерпевшего госпитализировали, его удалось спасти.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на убийство. Россиянин рассказал, что обиделся на сына, так как тот отказался колоть дрова. Тогда глава семейства потребовал от юноши съехать из дома, но тот разозлился и первый ударил родителя.

Ранее стало известно, что в Саратове россиянин получил 9,5 лет за жестокое убийство матери.

Происшествия,Следственный комитет,
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