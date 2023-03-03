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20 минут назад

В Красногорске мужчины в балаклавах ограбили бизнесмена на 20 млн и сломали ему ногу

Газета.Ru

В Московской области четверо неизвестных напали на местного бизнесмена, отобрали у него 20 млн рублей и сломали ему ногу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Под Москвой бизнесмена ограбили на 20 млн и сломали ему ногу
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел 2 марта текущего года в Красногорске. По данным источника, предприниматель решил срочно приобрести валюту. О своем намерении россиянин рассказал своей помощнице, и девушка нашла людей, которые могли быстро произвести обмен.

Когда бизнесмен пришел на встречу к банку, злоумышленники в балаклавах и спецодежде положили его на землю и забрали все деньги. После этого они сломали россиянину ногу и скрылись.

Ранее стало известно, что в Омске были задержаны грабители после попытки взорвать и ограбить банкомат. Они заложили взрывчатку, но попытка оказалась неудачной.

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