Под Москвой бизнесмена ограбили на 20 млн и сломали ему ногу

В Московской области четверо неизвестных напали на местного бизнесмена, отобрали у него 20 млн рублей и сломали ему ногу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Инцидент произошел 2 марта текущего года в Красногорске. По данным источника, предприниматель решил срочно приобрести валюту. О своем намерении россиянин рассказал своей помощнице, и девушка нашла людей, которые могли быстро произвести обмен.

Когда бизнесмен пришел на встречу к банку, злоумышленники в балаклавах и спецодежде положили его на землю и забрали все деньги. После этого они сломали россиянину ногу и скрылись.