Военнослужащего срочной службы признали виновным по статье о террористическом акте за поджог военкомата во Владивостоке, ему назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет. Об этом сообщается на сайте 1-й Восточного окружного военного суда.

Как установил суд, проходивший военную службу по призыву 21-летний мужчина 8 июня 2022 года около 2 часов ночи совершил поджог здания военного комиссариата во Владивостоке «с целью дестабилизации деятельности указанного учреждения и воздействия на принятие органами власти решения о прекращении специальной военной операции на территории Украины».

По версии следствия, срочник получил заказ на поджег учреждения в мессенджере, и заказчик обещал ему 100 тыс. рублей, если военкомат полностью сгорит. Еще одним обязательным условием заказчика было предоставление видеозаписи уничтожения объекта, отметили в суде.

В судебном заседании осужденный признал свою вину. Приговором суда осужденный признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием в тюрьме первых двух лет и пяти лет в исправительной колонии строгого режима.