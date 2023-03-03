В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
16 минут назад

Суд назначил 7 лет лишения свободы срочнику за поджог военкомата во Владивостоке

Газета.Ruиещё 9

Военнослужащего срочной службы признали виновным по статье о террористическом акте за поджог военкомата во Владивостоке, ему назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет. Об этом сообщается на сайте 1-й Восточного окружного военного суда.

Как установил суд, проходивший военную службу по призыву 21-летний мужчина 8 июня 2022 года около 2 часов ночи совершил поджог здания военного комиссариата во Владивостоке «с целью дестабилизации деятельности указанного учреждения и воздействия на принятие органами власти решения о прекращении специальной военной операции на территории Украины».

По версии следствия, срочник получил заказ на поджег учреждения в мессенджере, и заказчик обещал ему 100 тыс. рублей, если военкомат полностью сгорит. Еще одним обязательным условием заказчика было предоставление видеозаписи уничтожения объекта, отметили в суде.

В судебном заседании осужденный признал свою вину. Приговором суда осужденный признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием в тюрьме первых двух лет и пяти лет в исправительной колонии строгого режима.

Мужчина заключен под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, добавили в 1-й Восточном окружном военном суде.

Происшествия,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий