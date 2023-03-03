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8 минут назад

Пьяная россиянка в мороз уронила и оставила на снегу раздетую годовалую дочку

Lenta.ruиещё 2

В Уфе перед судом предстанет местная жительница, которая уронила на улице годовалую дочку без одежды. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета (СК) .

Пьяная россиянка в мороз уронила и оставила на снегу раздетую годовалую дочку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, 4 февраля 48-летняя россиянка шла в пьяном состоянии домой от родственника и уронила раздетого ребенка, после чего находилась рядом, не поднимая свою дочь. В результате девочка некоторое время пролежала на снегу. Согласно информации из открытых источников, в день происшествия в городе наблюдался четырехградусный мороз, а ночью столбик термометра опускался до минус 14.

Как сообщает пресс-служба СК, плач ребенка услышал житель соседнего дома. Мужчина оказал девочке необходимую помощь и вызвал медиков, которые доставили ее в больницу.

Следователи также выяснили, что обвиняемая с дочерью проживали в бане, и ребенок не посещал врачей. Кроме того, женщина регулярно злоупотребляла спиртным и ранее уже была лишена родительских прав на четырех других детей.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело по двум уголовным статьям — об оставлении в опасности, а также о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Женщина полностью признала вину.

Ранее в Якутии жительница села Петровка избила и выгнала раздетым на мороз своего сына из-за несделанных уроков. Как выяснила прокуратура, когда мальчик вернулся домой, то мать вновь выпорола его ремнем. В результате издевательств ребенку потребовалась госпитализация.

Происшествия,Следственный комитет,
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