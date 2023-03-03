В Омске произошел пожар в ресторане

"Сегодня в 10:22 (07:22 мск) поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании на улице Авиационная. Горит кровля. На месте происшествия от МЧС России работают 60 человек личного состава, задействовано 17 единиц пожарно-спасательной техники. Информация уточняется", - сообщили в пресс-службе.