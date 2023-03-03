В Магадане полиция задержала пьяного авиадебошира

Пьяный пассажир рейса "Хабаровск - Магадан" устроил дебош.

Фото: ТАСС ТАСС

Как сообщает пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО, 50-летний мужчина во время полета нецензурно выражался, оскорблял бортпроводников и рядом сидящих пассажиров. На многочисленные призывы успокоиться он не реагировал.

В результате по прибытии в пункт назначения его задержала полиция.

Ранее "Свободная пресса" писала, что на Варшавском шоссе в Москве водитель автомобиля врезался в столб. ЧП произошло в районе станции метро «Нагатинская». В результате погибли три человека, еще один получит различные травмы.