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45 минут назад

В Магадане полиция задержала пьяного авиадебошира

Свободная прессаиещё 1

Пьяный пассажир рейса "Хабаровск - Магадан" устроил дебош.

В Магадане полиция задержала пьяного авиадебошира
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО, 50-летний мужчина во время полета нецензурно выражался, оскорблял бортпроводников и рядом сидящих пассажиров. На многочисленные призывы успокоиться он не реагировал.

В результате по прибытии в пункт назначения его задержала полиция.

Ранее "Свободная пресса" писала, что на Варшавском шоссе в Москве водитель автомобиля врезался в столб. ЧП произошло в районе станции метро «Нагатинская». В результате погибли три человека, еще один получит различные травмы.

Как отмечают в пресс-службе столичного ГУ МВД России, в настоящее время идет выяснение всех причин и обстоятельств страшной аварии.

Происшествия,ЧП в метро,МВД России,
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