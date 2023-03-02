Мощный пожар произошел в строящемся небоскребе Гонконга

Строящийся небоскреб загорелся в крупном торговом и туристическом районе Гонконга Цим Ша Цуй, пишет газета South China Morning Post.

Как сообщается, из-за загоревшихся лесов на землю стали падать горящие элементы.

По информации издания, в результате пожара пострадали два человека, которые, предположительно, являются автомобилистами. Они были госпитализированы.

Ранее стало известно, что не менее 36 человек погибли в результате пожара на заводе в провинции Хэнань в Китае. Также пострадали два человека.