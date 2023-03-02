Мощный пожар произошел в строящемся небоскребе Гонконга

Строящийся небоскреб загорелся в крупном торговом и туристическом районе Гонконга Цим Ша Цуй, пишет газета South China Morning Post.
Как сообщается, из-за загоревшихся лесов на землю стали падать горящие элементы.
По информации издания, в результате пожара пострадали два человека, которые, предположительно, являются автомобилистами. Они были госпитализированы.
Ранее стало известно, что не менее 36 человек погибли в результате пожара на заводе в провинции Хэнань в Китае. Также пострадали два человека.
До этого сообщалось о пожаре в небоскребе крупнейшего оператора телефонной связи в КНР — China Telecom.