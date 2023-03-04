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15 минут назад

Землетрясение магнитудой 4 произошло на востоке Таджикистана

Мир24иещё 11

Землетрясение магнитудой 4 произошло рано утром на востоке Таджикистана, в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). Об этом РИА «Новости» рассказала пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям страны Умеда Юсуфи.

Землетрясение произошло в Таджикистане
Фото: Pixabay / ArmonichPixabay / Armonich

«Эпицентр подземного толчка, произошедшего в 05:23 местного времени (03:23 мск), находился в 370 километрах юго-восточнее Душанбе, в 97 километрах восточнее Сарезского озера. Магнитуда землетрясения составила 4», – сообщила она.

Юсуфи уточнила, что магнитуда толчка в Мургабе составила 3, в административном центре ГБАО – городе Хорог – 2.

По данным представителя ведомства, жертв и разрушений в результате подземных толчков не зарегистрировано.

Ранее землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии. Эпицентр подземных толчков находился в 928 км к северо-востоку от города Керайкри, в котором проживают восемь тысяч человек.

Происшествия,Землетрясение,
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