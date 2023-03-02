Полиция Эквадора перехватила девять тонн кокаина в контейнере с бананами

Партия кокаина весом 8,8 тонны, спрятанная в контейнере с бананами, была перехвачена полицией Эквадора. Как сообщает Daily Star, груз направлялся в Бельгию.

По словам шефа полиции Эквадора Фаусто Салинаса, если бы наркотики достигли пункта назначения, с их продажи наркоторговцы могли бы выручить более 330 миллионов долларов.

В последние годы Эквадор стал одной из главных транзитных южноамериканских стран в логистических цепочках наркокартелей. Произведенный в соседних Перу и Колумбии кокаин регулярно находят в эквадорских портах. Только в 2022 году местная полиция перехватила более 200 тонн наркотиков класса А.

Поскольку Эквадор — один из главных мировых экспортеров бананов, спрятанные в контейнерах с фруктами брикеты с наркотиками не редкость.

Перехват крупной партии кокаина совпал с визитом в страну министра внутренних дел Бельгии Аннелиз Верлинден и еврокомиссара по внутренней политике Ильвы Йоханссон. Увеличение объема поставок наркотиков в Бельгию в последние несколько лет серьезно увеличило рынок сбыта в Европе. В связи с этим европолитики опасаются роста коррупции и насилия и предпринимают меры по борьбе с южноамериканскими наркокартелями.