Россиянин пойдет под суд за убийство друга и его сожительницы

В Ставропольском крае 56-летний россиянин пойдет под суд за двойное убийство. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Иван Водопьянов / Коммерсантъ

По данным следствия, в ночь на 5 марта обвиняемый распивал алкоголь со своим другом и его сожительницей в селе Подлесное. В какой-то момент у разгоряченного спиртным мужчины произошел конфликт с его жертвами, он схватился за нож и нанес удары в шею другу и его сожительнице.

СКР возбудил дело по статье 105 («Убийство двух и более лиц») УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.