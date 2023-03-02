AP: пассажирский самолет совершил экстренную посадку во Флориде

Пассажирский самолет авиакомпании Spirit Airlines совершил экстренную посадку во Флориде из-за пожара на борту, сообщает Associated Press.

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По данным агентства, в ходе полета из Далласа в Орландо в салоне загорелся аккумулятор, находившийся в ручной клади. Тушение пожара продолжалось около 20 минут, ликвидировать его помог находившийся на борту бывший пожарный.

10 человек были госпитализированы после посадки судна.

Ранее борт американской авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Гонконге из-за возгорания на борту.

Самолет вылетел из Гонконга на остров Гуам в 5:30 мск, но вынужден был прервать полет и развернуться. Предположительно, в двигатель попала птица, из-за чего и начался пожар. Борт вернулся в Гонконг в 6:39 мск.

Информации о пострадавших нет.