ФСБ сообщила об артиллерийском ударе по диверсантам из Украины на Брянщине

По нарушившим государственную границу России диверсантам с Украины был нанесен артиллерийский удар после того, как они были выдавлены обратно за пределы страны. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ, передает ТАСС.
Противник, оказавшийся на территории Украины, был подвергнут массированному артиллерийскому удару. В результате принятых мер вылазка украинских диверсантов в Климовском районе Брянской области была пресечена.
Ранее 2 марта ФСБ сообщила об обнаружении большого количества взрывных устройств в этом районе после проникновения диверсантов. Саперы занялись их разминированием.
По данным спецслужбы, в результате нападения диверсионной группы был убит мирный житель, а 11-летний школьник получил огнестрельное ранение.