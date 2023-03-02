ФСБ сообщила об артиллерийском ударе по диверсантам из Украины на Брянщине

По нарушившим государственную границу России диверсантам с Украины был нанесен артиллерийский удар после того, как они были выдавлены обратно за пределы страны. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ, передает ТАСС.

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Противник, оказавшийся на территории Украины, был подвергнут массированному артиллерийскому удару. В результате принятых мер вылазка украинских диверсантов в Климовском районе Брянской области была пресечена.

Ранее 2 марта ФСБ сообщила об обнаружении большого количества взрывных устройств в этом районе после проникновения диверсантов. Саперы занялись их разминированием.