ВСУ обстреляли село Устинка Белгородской области

Под обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины оказалось село Устинка Белгородской области. Пострадавшие отсутствуют. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков" телеграм-канал "Настоящий Гладков"

"Есть повреждения линии электропередачи и одного частного домовладения. Аварийные службы работают на месте, чтобы оперативно устранить последствия", – отметил он.

До этого ВСУ обстреляли Устинку 28 февраля. Осколками снарядов выбило окна и посекло фасады и заборы в трех частных домовладениях. По словам Гладкова, в результате атаки также были повреждены линии электропередачи и газопровода.

Ранее украинские войска подвергли обстрелу поселок Теткино в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт уточнил, что один человек скончался до приезда скорой помощи. Второй госпитализирован с ранениями средней тяжести, ему экстренно оказывается вся необходимая помощь, добавил он.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции. При этом он указал, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.