Слушавшего послание Путина с лапшой на ушах депутата обвинили в дискредитации ВС РФ

Административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП) был составлен в отношении депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина. Материалы направлены в суд города Новокуйбышевска, свидетельствует карточка дела на сайте суда.

Фото: Telegram-канал Абдалкина Михаила Telegram-канал Абдалкина Михаила

Протокол рассмотрят 7 марта.

21 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием с посланием Федеральному собранию. В этот день Абдалкин опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" пост с видео, на котором он смотрит послание главы государства с макаронами на ушах.

Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн возмутился поступком Абдалкина и призвал руководство фракции КПРФ "приструнить" однопартийца.