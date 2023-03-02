В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
25 минут назад

Слушавшего послание Путина с лапшой на ушах депутата обвинили в дискредитации ВС РФ

Газета.Ruиещё 1

Административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП) был составлен в отношении депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина. Материалы направлены в суд города Новокуйбышевска, свидетельствует карточка дела на сайте суда.

Слушавшего послание Путина с лапшой на ушах депутата обвинили в дискредитации ВС РФ
Фото: Telegram-канал Абдалкина МихаилаTelegram-канал Абдалкина Михаила

Протокол рассмотрят 7 марта.

21 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием с посланием Федеральному собранию. В этот день Абдалкин опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" пост с видео, на котором он смотрит послание главы государства с макаронами на ушах.

Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн возмутился поступком Абдалкина и призвал руководство фракции КПРФ "приструнить" однопартийца.

В свою очередь, глава пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко в беседе с "Газетой.Ru" назвал поступок депутата "глупостью" и призвал его дать оценку "своей профессиональной деятельности".

Происшествия,Александр Ющенко,Александр Хинштейн,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,КПРФ,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий