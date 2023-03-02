Власти Курской области пообещали усилить меры безопасности

«Учитывая сложную ситуацию в приграничных населенных пунктах, по поручению губернатора Курской области Романа Старовойта в регионе будут усилены меры безопасности. В связи с действующим средним уровнем реагирования и желтым уровнем террористической опасности в области ранее уже была усилена охрана общественного порядка», — сказала представитель региональных властей.