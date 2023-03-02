На Филиппинах из-за ЧП с танкером произошел разлив мазута

Разлив части содержимого танкера Princess Empress, перевозившего 800 тыс. литров мазута для промышленного использования, произошел на Филиппинах в результате затопления судна. Как сообщила в четверг министр окружающей среды и природных ресурсов республики Мария Антония Юло-Лойзага, инцидент произошел в районе провинции Восточный Миндоро.

Согласно оценкам правительства, инцидент может затронуть 21 местную морскую охраняемую территорию в радиусе 40 км. Юло-Лойзага отметила, что были направлены группы дайверов для быстрой оценки ситуации. В пятницу власти намерены посетить пострадавшие места, чтобы лично оценить масштабы бедствия и определить какая требуется помощь. Министр добавила, что несколько представителей частного сектора уже подтвердили свою готовность помочь в очистке и локализации разлива.