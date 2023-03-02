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МЧС: пожар в здании Московского политеха ликвидирован, пострадавших нет

В пресс-службе московского главка МЧС РФ сообщили ТАСС, что возгорание в здании Московского политехнического университета ликвидировано.

МЧС: пожар в здании Московского политеха ликвидирован
© Московский политехнический университет

«В 15:18 мск пожар полностью ликвидирован», — сказали в МЧС.

Отмечается, что информации о пострадавших не поступало.

Площадь пожара составила 10 кв. метров. Возгорание произошло в одном из кабинетов университета. По предварительным данным, причиной возникновения огня могла стать аварийная работа электросети.

В связи с пожаром в здании проводилась эвакуация .

Ранее сообщалось, что в Краснодаре на Кубанской Набережной на площади около 200 кв. м загорелась кровля здания ресторана. В тушении пожара участвовали 91 человек и 28 единиц техники. Пострадавших в результате возгорания не было.

До этого во время пожара в жилом доме по лице Лысогорская в Иркутске погибли маленький ребенок и его 39-летний отец. Возгорание обнаружили соседи. Они успели разбудить и вывести из дома четверых детей и их мать.

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