МЧС: пожар в здании Московского политеха ликвидирован

В пресс-службе московского главка МЧС РФ сообщили ТАСС, что возгорание в здании Московского политехнического университета ликвидировано.

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«В 15:18 мск пожар полностью ликвидирован», — сказали в МЧС.

Отмечается, что информации о пострадавших не поступало.

Площадь пожара составила 10 кв. метров. Возгорание произошло в одном из кабинетов университета. По предварительным данным, причиной возникновения огня могла стать аварийная работа электросети.

В связи с пожаром в здании проводилась эвакуация .

Ранее сообщалось, что в Краснодаре на Кубанской Набережной на площади около 200 кв. м загорелась кровля здания ресторана. В тушении пожара участвовали 91 человек и 28 единиц техники. Пострадавших в результате возгорания не было.