Пассажиры рейса из ФРГ на Маврикий пострадали при турбулентности

По меньшей мере 17 пассажиров получили в четверг травмы, когда вылетевший из Франкфурта самолет попал в сильную турбулентность вблизи острова Мадагаскар. Об этом сообщила выходящая на Маврикии газета Le Mauricien.
На борту самолета немецкой авиакомпании Condor Airlines находились 270 пассажиров, отмечает издание. За два часа до посадки в международном аэропорту столицы Маврикия Порт-Луи самолет оказался в зоне повышенной турбулентности. В результате 17 человек получили травмы, двое из них - серьезные.
Командир лайнера продолжил полет и совершил посадку в аэропорту Порт-Луи. Там пострадавшим была оказана экстренная помощь. Часть из них доставлена в больницу.