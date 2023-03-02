Пассажиры рейса из ФРГ на Маврикий пострадали при турбулентности

По меньшей мере 17 пассажиров получили в четверг травмы, когда вылетевший из Франкфурта самолет попал в сильную турбулентность вблизи острова Мадагаскар. Об этом сообщила выходящая на Маврикии газета Le Mauricien.

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На борту самолета немецкой авиакомпании Condor Airlines находились 270 пассажиров, отмечает издание. За два часа до посадки в международном аэропорту столицы Маврикия Порт-Луи самолет оказался в зоне повышенной турбулентности. В результате 17 человек получили травмы, двое из них - серьезные.