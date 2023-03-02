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51 минуту назад

Суд в Москве продлил арест обвиняемым в теракте на Крымском мосту

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Басманный суд Москвы продлил арест трём обвиняемым в теракте на Крымском мосту.

Обвиняемым в теракте на Крымском мосту продлили арест
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей Александру Былину до 15 апреля, Дмитрию Тяжелых и Олегу Антипову — до 14 апреля», — сказали в пресс-службе.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Позднее в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.

17 октября суд в Москве арестовал обвиняемых в теракте на Крымском мосту.

Происшествия,ФСБ,
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