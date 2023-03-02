Обвиняемым в теракте на Крымском мосту продлили арест

Басманный суд Москвы продлил арест трём обвиняемым в теракте на Крымском мосту.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей Александру Былину до 15 апреля, Дмитрию Тяжелых и Олегу Антипову — до 14 апреля», — сказали в пресс-службе.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Позднее в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.