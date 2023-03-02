Упавший под Тулой дрон пытался атаковать электростанцию

Украинский дрон, упавший в поселке Березовский Тульской области, пытался атаковать Щекинскую государственную районную электростанцию (ГРЭС). Такая версия появилась в Telegram-канале Mash.
По информации издания, образовавшаяся неподалеку от тульского поселка воронка стала последствием взрыва беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Упавший дрон был начинен металлическими осколками.
До этого в правительстве Тульской области назвали одной из версий взрыва в поселке Березовский падение беспилотника. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на заседании оперштаба поручил усилить меры безопасности в регионе. Кроме того, он рекомендовал развернуть дополнительные силы для охраны порядка и жизненно важных объектов.