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36 минут назад

Упавший под Тулой дрон пытался атаковать электростанцию

Lenta.ru

Украинский дрон, упавший в поселке Березовский Тульской области, пытался атаковать Щекинскую государственную районную электростанцию (ГРЭС). Такая версия появилась в Telegram-канале Mash.

Упавший под Тулой дрон пытался атаковать электростанцию
Фото: Щекинская ГРЭС Щекинская ГРЭС

По информации издания, образовавшаяся неподалеку от тульского поселка воронка стала последствием взрыва беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Упавший дрон был начинен металлическими осколками.

До этого в правительстве Тульской области назвали одной из версий взрыва в поселке Березовский падение беспилотника. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на заседании оперштаба поручил усилить меры безопасности в регионе. Кроме того, он рекомендовал развернуть дополнительные силы для охраны порядка и жизненно важных объектов.

Происшествия,Алексей Дюмин,
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