Упавший под Тулой дрон пытался атаковать электростанцию

До этого в правительстве Тульской области назвали одной из версий взрыва в поселке Березовский падение беспилотника. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на заседании оперштаба поручил усилить меры безопасности в регионе. Кроме того, он рекомендовал развернуть дополнительные силы для охраны порядка и жизненно важных объектов.