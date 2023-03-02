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7 часов назад

Причиной взрыва в Тульской области могло стать падение БПЛА

Москва24иещё 8

Причиной взрыва в Киреевском районе Тульской области могло стать падение беспилотника. Об этом информирует портал правительства региона. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин организовал заседание Оперативного штаба региона. В ходе мероприятия главы силовых структур доложили о ситуации. В связи с обстановкой на приграничных регионах Дюмин поручил усилить меры безопасности в области, а также расширить меры поддержки для членов добровольных народных дружин. "На заседании штаба обсудили информацию и принимаемые меры в связи со взрывом в лесополосе на территории Киреевского района. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Безопасности жителей ничего не угрожает", – говорится в сообщении. Отмечается, что на территории происшествия продолжают работать оперативные службы. Взрыв в Тульской области зафиксировали около 08:16 по московскому времени 2 марта. Власти региона подтвердили этот факт. Так, в 600 метрах от поселка Березовского в Киреевском районе обнаружили воронку после взрыва.

Происшествия,Видео,Алексей Дюмин,
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