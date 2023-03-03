Shot: за автобусной остановкой в Новокузнецке нашли боевые гранаты

За автобусной остановкой в Новокузнецке случайные прохожие нашли боевые гранаты, сообщает Telegram-канал Shot.

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Инцидент произошел еще 21 февраля на остановке «Проспект Мира». Прохожие заметили за ней подозрительные предметы, похожие на гранаты, а рядом с ними лежал пакет с порохом. Прибывшие на место полицейские направили находку на экспертизу.

Выяснилось, что взрывные устройства были настоящими. За автобусной остановкой неизвестные оставили две гранаты «РГД-5», две гранаты «Ф-1», а также четыре взрывателя «УЗРГМ-2» и пять капсюль-детонаторов «КД-8Б».