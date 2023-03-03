На Украине суд приговорил российского летчика к 12 годам заключения

Украинский суд приговорил российского военного летчика к 12 годам заключения, заявили в офисе генпрокурора Украины в Telegram.

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«Пилот Вооруженных сил РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны. Ему назначено наказание — 12 лет лишения свободы», — сказано в сообщении ведомства.

При этом имя летчика не указывается. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что речь идет о майоре Александре Красноярцеве. Согласно заявлению офиса генпрокурора Украины, самолет летчика упал под Харьковом в начале марта 2022 года.