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18 минут назад

Раскрыта причина смены курса летевшего из Петербурга в Анталью самолета

Lenta.ru

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Санкт-Петербурга в Анталью, приземлился в Будапеште для дозаправки. Причину смены курса лайнера РИА Новости раскрыли в компании.

Раскрыта причина смены курса летевшего из Петербурга в Анталью самолета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Прежде чем сесть в венгерской столице, воздушное судно сделало несколько кругов над Литвой и Словакией.

«Данный рейс чартерный, компания ожидала разрешения на пролет через воздушное пространство Польши, и ввиду этого самолету пришлось кружить в воздушном пространстве Литвы», — пояснили представители перевозчика.

По данным агентства, после дозаправки пассажирский лайнер вылетел из Будапешта и приземлился в турецком аэропорту с задержкой в три часа.

Ранее сообщалось, что воздушное судно Turkish Airlines, летевшее по маршруту Санкт-Петербург — Анталья, совершило незапланированную посадку в Будапеште. Отмечается, что изначально самолет вылетел из российского аэропорта Пулково с задержкой.

Происшествия,Turkish Airlines,
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