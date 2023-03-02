Раскрыта причина смены курса летевшего из Петербурга в Анталью самолета

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Прежде чем сесть в венгерской столице, воздушное судно сделало несколько кругов над Литвой и Словакией.

«Данный рейс чартерный, компания ожидала разрешения на пролет через воздушное пространство Польши, и ввиду этого самолету пришлось кружить в воздушном пространстве Литвы», — пояснили представители перевозчика.

По данным агентства, после дозаправки пассажирский лайнер вылетел из Будапешта и приземлился в турецком аэропорту с задержкой в три часа.