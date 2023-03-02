Украинские диверсанты в четверг утром проникли в приграничный район Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. По последней информации, они вошли в два села, идет бой. ФСБ подтвердила, что в приграничном районе проводится операция по уничтожению нарушителей госграницы.

ТАСС собрал все, что известно о нападении.

Обстоятельства произошедшего

Богомаз сообщил о проникновении диверсантов в село Любечане, расположенное в Климовском районе непосредственно на границе с Украиной. По его словам, украинские силы обстреляли автомобиль, в результате чего один человек погиб, еще один - десятилетний ребенок - получил ранения. Кроме того, по данным губернатора, атаке беспилотника подверглось приграничное село Сушаны.

По информации собеседника ТАСС в силовых структурах, диверсанты напали и на Любечане, и на Сушаны, между которыми по прямой примерно 15 км. Речь идет о нескольких десятках вооруженных людей, уточнил он. Идет бой между диверсантами и бойцами Росгвардии. В ФСБ подтвердили ТАСС, что в приграничном районе Брянской области "проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов".

Погибшие и пострадавшие

На данный момент официально сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем. В заложниках у украинских диверсантов могут находиться до шести человек, заявили ТАСС в силовых структурах. Собеседник агентства также сообщил, что среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

Действия украинских диверсантов