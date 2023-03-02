В заложниках у ДРГ в Брянской области могут находиться до шести человек

До шести жителей Брянской области могут находиться в заложниках у украинских диверсантов, проникших из Черниговской области в два села региона. Об этом ТАСС сообщили в четверг в силовых структурах.

"Под атакой диверсантов оказались два села - Любечане и Сушаны, расположенные рядом в Климовском районе. Сейчас в заложниках находятся до шести мирных жителей", - сказал собеседник агентства.