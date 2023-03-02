Власти Тульской области подтвердили обнаружение воронки от взрыва

Власти Тульской области подтвердили, что в 600 метрах от населенного пункта Березовский обнаружена воронка от взрыва. Никто не пострадал. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Инцидент произошел в лесополосе Киреевского района. Обнаружение воронки подтвердили в комитете Тульской области по региональной безопасности. Там сообщили, что никто не пострадал, повреждения также не зафиксированы.

В настоящее время место ЧП оцеплено, там работаю оперативные службы и взрывотехники, устанавливаются все причины случившегося.