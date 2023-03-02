Власти Тульской области подтвердили обнаружение воронки от взрыва

Власти Тульской области подтвердили, что в 600 метрах от населенного пункта Березовский обнаружена воронка от взрыва. Никто не пострадал. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в лесополосе Киреевского района. Обнаружение воронки подтвердили в комитете Тульской области по региональной безопасности. Там сообщили, что никто не пострадал, повреждения также не зафиксированы.
В настоящее время место ЧП оцеплено, там работаю оперативные службы и взрывотехники, устанавливаются все причины случившегося.
Напомним, ранее сообщалось, что местный житель услышал характерный взрыв, раздавшийся на окраине поселка Березовский. На этом месте была обнаружена воронка, размер которой составил около метра, глубиной полметра. Рядом находились металлические предметы. По предварительным данным, воронка могла образоваться в результате взрыва неустановленного предмета.