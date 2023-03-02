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16 минут назад

В Приамурье сошел состав с рельсов

ТАСС

В Приамурье на участке Тында - Бамовская сошли 10 грузовых вагонов с углем. В результате задержаны четыре пассажирских поезда, пострадавших нет, сообщается на сайте Дальневосточной железной дороги.

Грузовой состав сошел с рельсов в Приамурье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"2 марта 2023 года в 09:10 мск на перегоне Мохортов - Штурм однопутного неэлектрифицированного участка Тында - Бамовская (Амурская область) произошел сход 10 вагонов, груженных углем, в составе грузового поезда", - говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадавших нет. Приостановлено движение четырех поездов по направлениям Тында - Благовещенск, Благовещенск - Нижний Бестях, Хабаровск - Нерюнгри, Нерюнгри - Хабаровск.

На место направлены восстановительные поезда со станций Сковородино и Тында. Причины происшествия выясняются.

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