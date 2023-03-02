В Москве арестовали мужчину за финансирование ИГИЛ

В Москве суд избрал меру пресечения в отношении 28-летнего мужчины, которого обвиняют в финансировании деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба столичного Следственного управления Следственного комитета по региону.

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Установлено, что в марте 2017 года молодой человек решил поддержать деятельность террористов и перевел деньги одному из участников запрещенной организации.

«Преступная деятельность фигуранта выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и оперативных сотрудников правоохранительных органов. В ходе допроса фигурант признал вину, ему предъявлено обвинение», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Суд принял решение отправить обвиняемого в следственный изолятор.