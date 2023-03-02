В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
21 минуту назад

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в финансировании ИГИЛ

Газета.Ru

В Москве суд избрал меру пресечения в отношении 28-летнего мужчины, которого обвиняют в финансировании деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба столичного Следственного управления Следственного комитета по региону.

В Москве арестовали мужчину за финансирование ИГИЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Установлено, что в марте 2017 года молодой человек решил поддержать деятельность террористов и перевел деньги одному из участников запрещенной организации.

«Преступная деятельность фигуранта выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и оперативных сотрудников правоохранительных органов. В ходе допроса фигурант признал вину, ему предъявлено обвинение», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Суд принял решение отправить обвиняемого в следственный изолятор.

Ранее стало известно, что основатель крупнейшего мусульманского издательства в России «Умма» Асламбек Эжаев получил 17 лет колонии по обвинению в финансировании террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Происшествия,Асламбек Эжаев,Следственный комитет,Исламское государство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий