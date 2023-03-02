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1 час назад

В граничащем с Украиной регионе из-за атаки беспилотника загорелся жилой дом

Lenta.ru

В селе Сушаны Брянской области жилой дом загорелся после атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Александр Богомаз в Telegram.

В Климовском районе на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы, написал губернатор, не уточнив, есть ли в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадавшие.

Это вторая, по официальным данным, атака Киева на Брянскую область. До этого Богомаз заявлял, что на территорию региона проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), погиб один человек. По его данным, ДРГ обстреляли движущийся автомобиль. Также пострадал ребенок.

Также, по данным Mash, почти час продолжался обстрел села Ломаковка в Брянской области. Из-за обстрела части Стародубского района его жители прятались в подвалах, несколько снарядов упали на гражданские объекты.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Богомаз: украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области

Помимо этого, в Брянской области власти в феврале бессрочно ввели уровень террористической опасности после указа Путина. Аналогичные меры приняты в Белгородской и Курской областях, а также в Крыму.

Происшествия,Видео,Александр Богомаз,Владимир Путин,
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