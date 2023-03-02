В Тульской области произошел взрыв, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, о причинах взрыва ничего не известно. Инцидент произошел неподалеку от улицы Молодежная в поселке Березовский около 8:00.

Взрыв услышали местные жители. Они сообщили, что почувствовали, как трясутся дома.

Сообщается, что позже в лесу была обнаружена воронка диаметром полметра.

По данным Telegram-канала Shot, воронку обнаружили в километре от поселка Березовский в поле у лесополосы. Рядом также были обнаружены неустановленные обломки.

«Вокруг все было усыпано пеплом и лежали тела нескольких птиц», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают взрывотехники.