Шесть человек отравились в подмосковном ТЦ после дезинсекции

В подмосковном торговом центре после дезинсекции тараканов в одном из павильонов отравились несколько человек. Об этом сообщает Телеграм-канал 112.
ЧП произошло в городе Подольске, в ТЦ «Буратино», находящемся на первом этаже многоквартирного жилого дома. Как оказалось, накануне днем в одном из торговых павильонов владельцы травили тараканов. После этого химический запах распространился на весь подъезд дома. В результате этого несколько жильцов почувствовали себя плохо.
Всего пострадали 6 человек, в том числе 15-летний подросток, у которого врачи диагностировали отек Квинке. Всех пострадавших госпитализировали, у них выявлены ангионевротический отек, гипертоническая болезнь и токсическое действие неуточненного характера. Расследованием инцидента занялись сотрудники СК РФ по Подольску.
Ранее в Туле госпитализировали пять местных жителей после отравления шаурмой в местном кафе. Отравившиеся были доставлены в медицинское учреждение с признаками острой кишечной инфекции. Среди пострадавших есть двое несовершеннолетних. В ходе проверки в кафе сотрудниками Роспотребнадзора был обнаружен золотистый стафилококк. Также выявлены грубые нарушения санитарных норм.