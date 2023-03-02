Шесть человек отравились в подмосковном ТЦ после дезинсекции

В подмосковном торговом центре после дезинсекции тараканов в одном из павильонов отравились несколько человек. Об этом сообщает Телеграм-канал 112.

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ЧП произошло в городе Подольске, в ТЦ «Буратино», находящемся на первом этаже многоквартирного жилого дома. Как оказалось, накануне днем в одном из торговых павильонов владельцы травили тараканов. После этого химический запах распространился на весь подъезд дома. В результате этого несколько жильцов почувствовали себя плохо.

Всего пострадали 6 человек, в том числе 15-летний подросток, у которого врачи диагностировали отек Квинке. Всех пострадавших госпитализировали, у них выявлены ангионевротический отек, гипертоническая болезнь и токсическое действие неуточненного характера. Расследованием инцидента занялись сотрудники СК РФ по Подольску.