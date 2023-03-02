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1 час назад

Крупную нарколабораторию ликвидировали в Сибири

Москва24иещё 5

Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 140 килограммов запрещенных веществ из нарколаборатории в Сибири. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В Сибири ликвидировали крупную нарколабораторию
Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"телеграм-канал "МВД МЕДИА"

"Сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из города Зима пресечена деятельность крупнейшей за последнее время нарколаборатории в Сибири", – приводят слова Волк в телеграм-канале "МВД Медиа".

По факту незаконной деятельности были задержаны трое подозреваемых. Обнаруженная партия синтетического наркотика равнялась примерно 425 тысячам разовых доз, заявили в ведомстве.

До этого пресечь деятельность подпольной нарколаборатории удалось в Подмосковье. Там обнаружили 13,5 килограмма мефедрона и более тонны реактивов. За организацию нарколаборатории задержали 22-летнего жителя Украины.

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,
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