В Сибири ликвидировали крупную нарколабораторию

Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 140 килограммов запрещенных веществ из нарколаборатории в Сибири. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из города Зима пресечена деятельность крупнейшей за последнее время нарколаборатории в Сибири", – приводят слова Волк в телеграм-канале "МВД Медиа".
По факту незаконной деятельности были задержаны трое подозреваемых. Обнаруженная партия синтетического наркотика равнялась примерно 425 тысячам разовых доз, заявили в ведомстве.
До этого пресечь деятельность подпольной нарколаборатории удалось в Подмосковье. Там обнаружили 13,5 килограмма мефедрона и более тонны реактивов. За организацию нарколаборатории задержали 22-летнего жителя Украины.