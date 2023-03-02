В Сибири ликвидировали крупную нарколабораторию

Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 140 килограммов запрещенных веществ из нарколаборатории в Сибири. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА" телеграм-канал "МВД МЕДИА"

"Сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из города Зима пресечена деятельность крупнейшей за последнее время нарколаборатории в Сибири", – приводят слова Волк в телеграм-канале "МВД Медиа".

По факту незаконной деятельности были задержаны трое подозреваемых. Обнаруженная партия синтетического наркотика равнялась примерно 425 тысячам разовых доз, заявили в ведомстве.