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29 минут назад

СМИ: На побережье Японии обнаружили еще один металлический шар

Парламентская газета

На побережье одного из местных островов на юго-западе Японии власти префектуры Кагосима обнаружили металлический шар диаметром около 1,5 метра, его происхождение и предназначение неизвестны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японский телеканал Fuji TV.

На побережье Японии обнаружили еще один металлический шар
Фото: соцсетисоцсети

Похожий шар 21 февраля нашли на побережье префектуры Сидзуока в центральной части страны. Тогда власти опасались, что найденный предмет может нести угрозу взрыва, но внутри него взрывчатые вещества обнаружены не были.

Власти Кагосимы во время проверки выяснили, что шар полый внутри, но настолько тяжелый, что его трудно сдвинуть с места. Предположительно, это может быть морской буй, который выбросило на берег.

Как сообщала «Парламентская газета», в Пентагоне 3 февраля заявили об обнаружении в воздушном пространстве на севере США китайского разведывательного аэростата. Позднее в МИД КНР сообщили, что перемещающийся над Соединенными Штатами зонд имеет гражданское назначение и используется для научных исследований. Несмотря на это, глава Госдепа Энтони Блинкен отложил поездку в Китай, а 4 февраля стало известно, что китайский аэростат сбит у побережья штата Южная Каролина по указанию президента Джо Байдена.

Происшествия,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Госдеп США,Пентагон,
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