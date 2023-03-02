На побережье Японии обнаружили еще один металлический шар

На побережье одного из местных островов на юго-западе Японии власти префектуры Кагосима обнаружили металлический шар диаметром около 1,5 метра, его происхождение и предназначение неизвестны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японский телеканал Fuji TV.

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Похожий шар 21 февраля нашли на побережье префектуры Сидзуока в центральной части страны. Тогда власти опасались, что найденный предмет может нести угрозу взрыва, но внутри него взрывчатые вещества обнаружены не были.

Власти Кагосимы во время проверки выяснили, что шар полый внутри, но настолько тяжелый, что его трудно сдвинуть с места. Предположительно, это может быть морской буй, который выбросило на берег.