ФСБ сообщила о задержании украинского шпиона

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Комсомольска-на-Амуре, который собирался передать Украине данные о российских военных объектах. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ пишет ТАСС.

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По данным ФСБ, житель Комсомольска-на-Амуре по своей инициативе связался через интернет с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Он собирался передать украинской стороне «сведения в отношении военных объектов Министерства обороны РФ, дислоцирующихся на территории Хабаровского края, которые могут быть использованы для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники», пояснили в спецслужбе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ), которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.