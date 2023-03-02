ФСБ сообщила о задержании украинского шпиона

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Комсомольска-на-Амуре, который собирался передать Украине данные о российских военных объектах. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ пишет ТАСС.
По данным ФСБ, житель Комсомольска-на-Амуре по своей инициативе связался через интернет с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Он собирался передать украинской стороне «сведения в отношении военных объектов Министерства обороны РФ, дислоцирующихся на территории Хабаровского края, которые могут быть использованы для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники», пояснили в спецслужбе.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ), которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.
Ранее житель Хабаровска был приговорен к 12,5 года лишения свободы за попытку продать спецслужбам Украины сведения, которые отнесены к государственной тайне. В Центре общественных связей ФСБ отметили, что Вячеслав Мамуков пытался продать информацию, касающуюся объектов транспортной инфраструктуры, которая могла быть использована в ущерб безопасности страны.