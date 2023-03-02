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1 час назад

В туалете российского торгового центра нашли труп

Lenta.ru

В Магнитогорске Челябинской области в туалете торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Гостиный двор» нашли труп мужчины. Об этом сообщил Ura.ru источник в правоохранительных органах.

В туалете российского торгового центра нашли труп
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседник агентства пояснил, что тело первым заметил охранник российского торгового центра. Рядом с трупом обнаружили несколько шприцов.

Личность найденного мертвым 38-летнего мужчины уже удалось установить. По предварительной версии, он мог скончаться от передозировки наркотическими веществами.

В региональном управлении СКР произошедшее пока не комментировали.

24 января сообщалось, что обгоревшее тело 20-летней девушки нашли в квартире в центре Санкт-Петербурга. Труп россиянки был направлен в морг на экспертизу.

Происшествия,Следственный комитет,
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