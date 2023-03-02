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38 минут назад

Второй шар неизвестного происхождения обнаружили в Японии

Лера Букина

На острове Токуносима японской префектуры Кагосима нашли еще один шар неизвестного происхождения. Он обнаружен в пещере рядом с береговой линией, передает телеканал MBC.

Диаметр объекта составляет около 1,5 метра. Он был осмотрен местной полицией. Как выяснилось, угрозы взрыва нет. Отмечается, что шар был найден 28 февраля, но провести осмотр удалось лишь 1 марта. Согласно обнародованным кадрам, поверхность объекта почти полностью покрыта ржавчиной.

Специалисты также пришли к выводу, что это полый металлический предмет. Кроме того, подчеркивается, что в центре шара можно заменить линию спайки, а на одной из сторон – дуги, которые похожи по форме на петли.

Неизвестный шар обнаружили на пляже в Японии

По словам экспертов, не исключено, что объект аналогичен тому, который нашли в феврале на пляже в районе Цубои города Хамамацу в префектуре Сидзуока. Его диаметр, как писали СМИ, - 1,5 метра. После обнаружения шара доступ на пляж был закрыт прибывшими на место полицейскими. Снимки объекта передали специалистам. Как сообщили позднее местные власти, найденный шар является металлическим буем.

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