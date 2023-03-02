На острове Токуносима японской префектуры Кагосима нашли еще один шар неизвестного происхождения. Он обнаружен в пещере рядом с береговой линией, передает телеканал MBC.

Диаметр объекта составляет около 1,5 метра. Он был осмотрен местной полицией. Как выяснилось, угрозы взрыва нет. Отмечается, что шар был найден 28 февраля, но провести осмотр удалось лишь 1 марта. Согласно обнародованным кадрам, поверхность объекта почти полностью покрыта ржавчиной.

Специалисты также пришли к выводу, что это полый металлический предмет. Кроме того, подчеркивается, что в центре шара можно заменить линию спайки, а на одной из сторон – дуги, которые похожи по форме на петли.