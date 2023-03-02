Летевший из Петербурга в Анталью самолет сел в Будапеште

По данным сервиса, лайнер Airbus A321 сначала кружил над территорией Литвы, затем над Словакией и приземлился в столице Венгрии. Отмечается, что изначально самолет вылетел из российского аэропорта Пулково с задержкой. Подробности инцидента не сообщаются. Позже отечественный лайнер вылетел из Будапешта и сел в аэропорту назначения в Анталье.