В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
6 минут назад

У берегов Японии обнаружили второй неизвестный шар

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Второй шар диаметром около 1,5 метров был найден в пещере вблизи береговой линии на острове Токуносима японской префектуры Кагосима, угроза взрыва отсутствует, сообщил телеканал MBC.

У берегов Японии обнаружили второй неизвестный шар
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что шар был обнаружен еще 28 февраля, но его осмотр специалисты провели только накануне, передает РИА «Новости».

На кадрах из пещеры виден большой шар, поверхность которого почти полностью покрыта ржавчиной. При простукивании одним из специалистов раздался звук, который получается при стуке по полому металлическому предмету. Эксперты предположили, что найденный шар может быть аналогичен тому, который нашли в прошлом месяце на берегу в префектуре Сидзуока.

Неизвестный шар обнаружили на пляже в Японии

Ранее сообщалось, что японская полиция ограничила доступ к пляжу Энсюхама в городе Хамамацу префектуры Сидзуока после того, как на берегу был обнаружен подозрительный шар диаметром около 1,5 метра, предположительно, из металла

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий