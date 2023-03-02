У берегов Японии обнаружили второй неизвестный шар

Второй шар диаметром около 1,5 метров был найден в пещере вблизи береговой линии на острове Токуносима японской префектуры Кагосима, угроза взрыва отсутствует, сообщил телеканал MBC.

Отмечается, что шар был обнаружен еще 28 февраля, но его осмотр специалисты провели только накануне, передает РИА «Новости».

На кадрах из пещеры виден большой шар, поверхность которого почти полностью покрыта ржавчиной. При простукивании одним из специалистов раздался звук, который получается при стуке по полому металлическому предмету. Эксперты предположили, что найденный шар может быть аналогичен тому, который нашли в прошлом месяце на берегу в префектуре Сидзуока.