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23 минуты назад

На свадебных гуляниях в Подмосковье произошла стрельба

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Стрельба произошла на свадебных гуляниях в Подмосковье, сообщает РЕН ТВ. Один из гостей поздравил молодоженов, дав очередь из автомата Калашникова.

На свадебных гуляниях в Подмосковье произошла стрельба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчина принес оружие с собой и выстрелил в воздух на пешеходной улице. В результате инцидента никто не пострадал.

Позднее стрелка задержала полиция. У него изъяли автомат и выписали крупный штраф.

Ранее охранник бара в центре Москвы открыл стрельбу по гостям заведения. В результате пострадали два человека. Полицейские задержали нападавшего и доставили его в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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