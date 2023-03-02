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9 минут назад

Второе за день землетрясение произошло у Курил

Вечерняя Москваиещё 4

Второе землетрясение магнитудой 5,0 произошло в акватории Тихого океана у Курильских островов. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в островном филиале Единой геофизической службы РАН.

Второе за день землетрясение произошло у Курил
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано 2 марта в 17:14 (9:14 по московскому времени), — рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Расположение эпицентра природного катаклизма обозначено в 60 километрах южнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг землетрясения находился на глубине 63 километра. Подземные толчки силой 3 балла ощутили жители Малокурильского, на соседнем острове Кунашира ощутимость могла составить до 2 баллов, цитирует Семенову РИА Новости.

Ночью 2 марта в акватории Тихого океана у Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Очаг землетрясения расположен на глубине 33 километров, при этом данные об ощутимости не поступали.

В начале февраля в районе Курильских островов было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксировали в Тихом океане у Курильских островов в 9:45 по московскому времени. Очаг землетрясения находился в 189 километрах от Северо-Курильска.

Происшествия,Землетрясение,Война в Сирии ,Елена Семенова,РАН,
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