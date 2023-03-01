В Греции начальник станции города Лариса признал вину в крушении поездов

Начальник вокзала греческого города Лариса признал свою вину в столкновении двух поездов, которое привело к смерти 40 человек. Об этом сообщает греческий телеканал ERT-1.

Ранее начальник вокзала был арестован полицией. Согласно признанию задержанного, он ошибся при перенаправлении составов и направил пассажирский поезд на неверный путь.

«Я совершил ошибку и отправил пассажирский поезд по тому же пути, по которому шел товарный поезд из Катерини», – заявил он.

Отметим, что до этого в СМИ появилась информация, что глава вокзала не признавал вину и обвинял в катастрофе ошибку автоматической системы. При этом некоторые работники вокзала заявляли, что вина всё-таки лежит на управленце, так как он должен был лично удостовериться, что поезд двигался по верному направлению.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по обвинению в нарушении безопасности перевозок, которое привело к смерти нескольких человек. Теперь ему грозит тюремное заключение сроком от 10 лет до пожизненного.