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32 минуты назад

Главврача больницы осудили на три года условно за смерть шести пациентов на ИВЛ

Lenta.ru

В Брянске главный врач межрайонной больницы, где погибли шесть пациентов на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), получил три года условно. Об этом в среду, 1 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Главврача больницы осудили на три года условно за смерть шести пациентов на ИВЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Николай Ромащенко признан виновным по статье 293 («Халатность, повлекшая смерть шести человек») УК РФ. Суд назначил ему двухлетний испытательный срок.

По данным ведомства, фигурант принял на работу сотрудника, который проводил комплексное обслуживание здания. Кроме того, этот работник занимался кислородным оборудованием. Однако у него не было удостоверения на право эксплуатации кислородных баллонов и он не прошел инструктажи по технике безопасности.

В ноябре 2020 года этот сотрудник допустил резкое повышение давления в системе кислородоснабжения, обеспечивающей бесперебойную работу аппаратов ИВЛ. Тогда шесть аппаратов сломались, а пациенты, которые были подключены к ним, погибли.

Отмечается, что рабочий был свидетелем по уголовному делу, но он скончался.

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