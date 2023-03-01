Бывший начальник отдела МЧС Москвы предстанет перед судом за взятки

Хамовнический районный суд рассмотрит уголовное дело бывшего начальника отдела оперативного управления ГУ МЧС России по Москве, обвиняемого в получении взяток на общую сумму в 1,8 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение. По данным следствия, обвиняемый занимался согласованием материалов, связанных с защищенностью торговых объектов и паспортов безопасности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.